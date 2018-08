Alkolenker kracht in Pkw: Beifahrer (56) sofort tot

Tragischer Unfall Mittwochnacht auf der A9 Phyrnautobahn. Aufgrund von Wartungsarbeiten im Tunnel Roßleithen in Fahrtrichtung Wels, kam es gegen 22 Uhr wegen der Ampelregelung der Baustelle bei Rot zum Stillstand. Am rechten Fahrstreifen bildete sich eine Kolonne.

Teil der Fahrzeugkolonne: Ein Sattelkraftfahrzeug, der Pkw eines 52-jähriger und dessen 56-jährigen Beifahrers (beide aus Linz) sowie das Auto eines 21-Jährigen aus Kirchdorf an der Krems.

Der 21-jährige Fahrer wollte mit seinem Audi am linken Fahrstreifen an der Kolonne vorbei, streifte dabei zuerst den linken Außenspiegel eines anderen Wagens ehe er mit voller Wucht in das Autoheck des 52-Jährigen krachte. Der 52-Jährige wollte zur selben Zeit hinter dem Sattelkraftfahrer vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln.

Durch den Anprall wird der 56-jährige Beifahrer schwer verletzt. So schwer, dass die Rettungskräfte schließlich nichts mehr für ihn tun können. Er verstirbt noch an Ort und Stelle.

Ein Alkotest beim 21-jährigen Unfalllenker fiel positiv aus.

Die beiden Lenker (52 und 21) wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Der Sattelkraftfahrer erlitt einen Schock. Auch er kam ins Spital.

Die A9 war in beiden Fahrtrichtungen für drei Stunden gesperrt.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cru)