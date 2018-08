Als die Polizei kam war Unfallauto verschwunden

Und das ist die mysteriöse Geschichte dahinter:

Eine Streife der Polizeiinspektion Grein (Bez. Perg) war nach Bad Kreuzen gerufen, da dort ein Pkw auf dem Dach liegen würde und mehrere Personen gerade versuchten das Fahrzeug aufzustellen.

Aber: Beim Eintreffen der Polizeistreife war der Pkw verschwunden. Das einzige, was auf einen möglichen Unfall hinwies war ein beschädigter Leitpflock und eine beschädigte Leitschiene.

Als die Polizisten am nächsten Tag an der Unfallstelle nach weiteren Spuren suchten, die Überraschung. Genau in diesem Moment kam nämlich ein Pritschenwagen mit einem aufgeladenen kaputten Pkw an der Unfallstelle vorbei.

Die Polizisten fuhren dem Fahrzeug nach und konnte es schließlich in Grein anhalten. Aufgrund der Beschädigung konnte der Pkw auf der Ladefläche eindeutig dem Unfall zugeordnet werden.

Der Besitzer wurde angerufen, sofort gab der 27-jährige Zulassungsbesitzer aus Niederösterreich zu, den Unfall verursacht zu haben. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass er mit seinem Auto auf der Greinerwaldstraße Richtung Grein unterwegs gewesen war, als er in der Rechtskurve auf die linke Seite kam, einen Leitpflock streifte und in weiterer Folge auf eine Leitschiene auffuhr.

Der Pkw landete schließlich auf dem Dach. Arbeitskollegen halfen ihm schließlich beim Bergen des Fahrzeuges. Im Fahrzeug des 27-Jährigen konnten die Polizisten ein Plastiksäckchen mit drei Gramm Cannabis sicherstellen.

Der Mann wird der Staatsanwaltschaft Linz und der Bezirkshauptmannschaft Perg angezeigt.

