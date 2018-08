In Eggelsberg 29. August 2018 10:14; Akt: 29.08.2018 10:14 Print

Am hellichten Tag: Lenker hatte 2,9 Promille intus

In Eggelsberg kurvte ein Alkolenker (41) am Dienstag in Schlangenlinien durch den Ort. Ein Alkotest ergab 2,9 Promille – um 15.30 Uhr am Nachmittag.