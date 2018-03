In Vöcklabruck 25. März 2018 16:49; Akt: 25.03.2018 16:49 Print

500 unbezahlte Überstunden: Kellner klagt

In vier Monaten habe ein Beschäftigter eines Restaurants in Vöcklabruck fast 500 unbezahlte Überstunden leisten müssen. Er wandte sich an die Arbeiterkammer.