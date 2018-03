Anonymous-Maske in Postauto sorgt für Gruseln

Was schimmert denn da durch die Fensterscheibe? Manche Passanten mussten am Donnerstag zweimal hinschauen, als dieses Postauto durch die Linzer City fuhr.

Mitten auf der Landstraße war das Auto zu sehen. Am Beifahrersitz eine Maske, wie man sie von der Gruppierung "Anonymous" kennt.

Allerdings trug die Maske kein Beifahrer, sondern sie war an der Kopfstütze angebracht.

Die Maske erinnert an Guy Fawkes. Der katholische Offizier versuchte am 5. November 1605 ein Sprengstoff-Attentat auf das englische Parlament. Dem wird mit der Bonfire Night in England gedacht.

(cru)