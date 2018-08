Abgetrennter Arm in Fünf-Stunden-OP angenäht

Die 56-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land liegt derzeit im Unfallkrankenhaus Salzburg. In einer rund fünfstündigen Operation gelang es einem Ärzteteam in der Nacht auf Sonntag, der Frau ihren abgetrennten linken Arm wieder anzunähen.

"Sämtliche Sehnen, Nerven und Knochen wurden wieder zusammengeführt. Vier Spezialisten waren damit beschäftigt", so der leitende Oberarzt Micha Kucharczyk im Gespräch mit "Heute".

Derzeit befindet sich die Patientin noch auf der Intensivstation im künstlichen Tiefschlaf. Laut Auskunft des Arztes wird sie vermutlich in zwei Tagen aufgeweckt.

Arzt ist optimistisch



Betreffend dem Gesundheitszustand der 56-Jährigen zeigt sich Kucharczyk optimistisch. Er sagt: "Die Operation ist gut verlaufen. Die Patientin schwebt nicht in Lebensgefahr. Ob der Arm in Zukunft wieder voll funktionsfähig sein wird, kann man erst in einigen Monaten sagen."

Das Unfalldrama hatte sich Samstagabend vor dem Haus der Frau in Buchkirchen ereignet (wir berichteten). Die Eigentümerin hatte in rund fünf Metern Höhe Äste von Bäumen abgeschnitten, als sie plötzlich abrutschte. Eine Anrainerin (27) wurde auf die Hilfeschreie aufmerksam, alarmierte die Rettungskräfte.

