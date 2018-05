Asylwerber attackiert im Rausch Betreuer & Polizei

Donnerstagfrüh schaute ein 28-jährige Asyl-Betreuer in der Unterkunft in Hartheim (Bez. Eferding) nach seinem Zögling. Mit dem 16-jährigen Afghanen im Zimmer: Vier Jugendliche, die mit ihm Alkohol tranken.

Der Betreuer wies die Jugendlichen darauf hin, dass Alkohol im Heim verboten ist und nahm eine Flasche an sich.

Das wollte der 16-Jährige so nicht hinnehmen, packte den Betreuer am Unterarm und entriss ihm die Flasche.

Warf Flasche nach Betreuer

Als er erneut Zurechtgewiesen wurde, warf der alkoholisierte Jugendliche die Flasche nach dem Betreuer. Sie verfehlte den 28-Jährigen nur knapp, flog durch die offene Balkontür und zersplitterte an der Außenmauer.



Der Betreuer wollte daraufhin aus dem Zimmer flüchten, doch der Bursch verstellte ihm den Weg und brachte ihn zu Fall. Wenig später konnte der 28-Jährige dann die Polizei verständigen.

Polizist verletzt

Auch die Polizei konnte den 16-Jährigen nicht beruhigen – Im Gegenteil er schlug mehrmals mit der Faust in Richtung der Beamten. Ihm mussten Hand- und Fußfesseln angelegt werden. Auf dem Weg zur Polizeiinspektion versuchte sich der Jugendliche loszureissen und trat mit den Füßen nach den Ordnungshütern.

Dabei verletzte er einen der Polizisten am Oberschenkel.

Der stark alkoholisierte Bursch wurde der Amtsärztin vorgeführt.

