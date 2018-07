Albtraum: Auto fing mitten in Tunnel plötzlich Feuer!

Es ist der Albtraum aller Autofahrer: Ein Lenker (47) aus Deutschland war Dienstagabend kurz nach 17 Uhr Richtung Passau unterwegs, als er mitten im Tunnel Steinhaus Brandgeruch im Inneren seines Autos bemerkte.

Da der Geruch immer intensiver wurde, lenkte er kurz nach der Tunnelausfahrt seinen Wagen auf den Pannenstreifen und stieg aus.

Der 47-Jährige begann sofort den Kofferraum auszuräumen. Währenddessen schlugen bereits hohe Flammen aus.

Die Feuerwehren aus Steinhaus, Sattledt und Thalheim rückten zum Brand aus, konnten die Flammen rasch löschen. Die Ursache ist derzeit noch nicht bekannt.

Durch das Feuer kam es zu einer Totalsperre in beiden Fahrtrichtungen bis 17.45 Uhr. Danach wurden die Tunnel in Richtung Graz wieder freigegeben. Die Sperre der Tunnel in Richtung Passau blieb bis 18.30 Uhr aufrecht.

