Casting! "Supertalent" kommt im April nach Linz

Schon immer vom Auftritt auf der großen Bühne geträumt? Dieser Wunsch kann vielleicht schon bald in Erfüllung gehen, denn die deutsche RTL-Unterhaltungsshow "Das Supertalent" kommt am 23. April wieder nach Linz.

Die Castings zur Show finden von 12 bis 20 Uhr im Hotel Courtyard by Marriott in Linz (Europaplatz 2) statt.

Ob alleine oder in der Gruppe, teilnehmen können Talente jeden Alters. Auch Tiere haben die Gelegenheit zu zeigen, was in ihnen steckt. Zum Casting muss ein Ausweis (Personalausweis oder Reisepass) mitgebracht werden.

Talente unter 18 Jahren müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden oder eine schriftliche Erlaubnis der Eltern vorweisen können. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Neben Linz gibt es offene Castings auch am 16. April in Innsbruck, 19. April in Graz und am 21. April in Wien.

Die prominente Jury, darunter Dieter Bohlen und Bruce Darnell, wird bei den Castings allerdings noch nicht anwesend sein.

Die Show ist ab Herbst 2018 auf RTL zu sehen.

Dem Sieger der 12. Staffel winken 100.000 Euro Preisgeld.



Übrigens: Siegerin der vergangenen Staffel war die 10-jährige Alexa Lauenburger, die mit ihrer Hundeshow das Publikum verzauberte.

(cru)