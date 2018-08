Suche auf Facebook: Wo ist mein Papagei?

Und plötzlich war er weg!

Eine Linzerin sucht derzeit fieberhaft nach ihrem Papagei "Tufang".

Eine Freundin postete auf Facebook ein Foto des Ausreißers. Dort sitzt er hoch oben auf einem Baum. "Vielleicht traut sich jemand, ihn einzufangen", schreibt die Userin.

Im Netz haben schon einige User Hinweise zum Verbleib des grau gefiederten Vogels abgegeben. Zuletzt wurde er im 25 Kilometer entfernten Enns (Bez. Linz-Land) auf einem Baum gesehen.

Viele wundern sich jetzt vielleicht, dass der Papagei schon so weit geflogen ist. Für Zoologe Stephan Weigl vom Linzer Biologie-Zentrum ist das wenig überraschend. Er sagt: "Es kommt natürlich auf die Größe und die genaue Art des Papageis an. Es ist auch entscheidend, wie kräftig seine Brustmuskulatur noch ist."

In der Regel findet ein ausgebüxter Papagei nicht mehr zurück nach Hause. Sein neues Leben in der "Wildnis" könnte dem Ausreißer aber zum Verhängnis werden. "Ein Papagei ist es oft nicht gewohnt, sich plötzlich selbst versorgen zu müssen. Sein unbeholfenes Verhalten lockt oft Feinde wie Falken oder den Habicht an", weiß Weigl.

Doch die Besitzerin hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Auch eine andere Userin macht der Besitzerin Mut. Sie schreibt: "Wir haben unseren Papagei damals wieder einfangen können."

