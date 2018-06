Plus City Pasching 21. Juni 2018 08:40; Akt: 21.06.2018 08:43 Print

Ausgezuckt: 80-Jähriger ohrfeigt Info-Mitarbeiterin

Die Aussage einer Mitarbeiterin in der Paschinger Plus City brachte einen 80-Jährigen so in Rage, dass er der Frau eine "auflegte".