Auto ausgeräumt! Geht Dieb übers Netz ins Netz?

Sie war gerade einmal 15 Minuten weg. Diese kurze Zeit reichte Unbekannten aber, um den Suzuki Swift der Traunerin (53) Manuela P. leer zu räumen.

Denn als die Lenkerin am Dienstag gegen 12 Uhr Mittag zu ihrem Auto zurückkehrte, traute sie ihren Augen kaum. Überall lagen Scherben. Die Seitenscheibe der Beifahrertür war eingeschlagen.

Tochter Andrea (19) postete anschließend ein Foto des demolierten Wagens auf Facebook, hofft nun auf Hinweise. Im "Heute"-Gespräch berichtet die 19-Jährige: "Meine Mutter ist nur kurz im Restaurant auf das WC gegangen. Als sie zurückkam, war die Scheibe eingeschlagen."

Angeblich sollen mehre Erwachsene und Jugendliche mit ihren Mopeds auf dem Parkplatz anwesend gewesen sein. Gesehen hat laut Auskunft der Tochter aber niemand etwas.

400 Euro Bargeld weg



Die Handtasche mit sämtlichen Scheckkarten und Bargeld in Höhe von 400 Euro sind weg. Das Handy hatte sie bei sich. Besonders bitter: Die Lenkerin ist herzkrank. Für sie ganz wichtige Dokumente sind ebenfalls weg.

"Meine Mutter hat sämtliche Karten sperren lassen. Gemeinsam waren wir bei der Polizei und haben den Vorfall angezeigt. Dort wurde uns mitgeteilt, dass es in Traun in letzter Zeit mehrere Diebstähle gegeben hat", so die Tochter zu "Heute".

Auf Facebook wurde der Beitrag rund 1.200 Mal geteilt. Bleibt nur zu hoffen, dass zumindest die für die Mutter so wichtigen Dokumente wieder auftauchen.

