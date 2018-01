Auto fing während der Fahrt Feuer, brannte aus

Laut ersten Meldungen fuhr ein Mann Mitte 40 am Montagabend von seiner Arbeitsstelle in Niederösterreicher nach Hause. Der Leondinger bemerkte auf der Höhe Enns plötzlich Rauch an seinem Auto, fuhr laut Einsatzkräften sofort ab.

Bei der Abfahrt Enns musste er den Wagen stoppen, da Feuer ausgebrochen war. Augenblicke später stand der Wagen in Vollbrand. Offenbar ging alles so schnell, dass der Mann nicht einmal mehr Handy oder Geldtasche aus dem Wagen holen konnte.

Die Polizei bestätigte den Vorfall noch nicht. Genauere Details folgen.

(rep)