20. März 2018 07:35

Autofahrerin überschlägt sich mit Kindern an Bord

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagabend in Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) gekommen. Eine Mutter mit ihren beiden Töchtern wurde dabei verletzt.