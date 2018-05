Autolenkerin übersah Motorradfahrer (53): Tot

Die 34-jährige Lenkerin aus Vöcklabruck dürfte den Motorradfahrer aus Suben (Bez. Schärding) Montagmittag beim Linksabbiegen übersehen haben.

Sie war gegen 11:30 mit ihrem Pkw auf einer Gemeindestraße in St. Lorenz in Richtung Thalgauer Landesstraße unterwegs. Bei der Kreuzung hielt sie an, um einen Autolenker vorbei zu lassen.

Dann passierte der tragische Unfall:

Die 34-Jährige bog links in die Thalgauer Landesstraße ein, dürfte dabei den Motorradfahrer (53) übersehen haben, der gerade in Richtung Thalgau fuhr.

Der Biker versuchte noch durch eine Notbremsung den Crash zu verhindern – jedoch ohne Erfolg – er prallte mit voller Wucht mit seiner Maschine seitlich gegen den Pkw der Frau.

Die Rettungskräfte konnten für den 53-Jährigen nichts mehr tun, sämtliche Reanimationsversuche der Notärzte scheiterten. Er erlag schließlich seinen schweren Verletzungen.

Weitere Motorradunfälle am Pfingstmontag

Ein 27-Jähriger aus Pischelsdorf am Engelbach (Bez. Braunau)

touchierte gegen 14:25 auf der L503 in einer Linkskurve mit seinem Motorrad eine Leitplanke. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde er ins Krankenhaus nach Braunau gebracht.

Ebenfalls eine Linkskurve zum Verhängnis wurde wenig später einem 30-Jährigen aus Pocking (Passau). Der Deutsche geriet im Gemeindegebiet von Engelhartszell vor einer scharfen Linkskurve ins Schleudern und stürzte schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Christopherus 10 ins Klinikum Passau gebracht.

Nach Leitschiene: Motorrad fuhr noch 300 Meter weiter

Mit schweren Verletzungen endete auch der Biker-Unfall eines 24-Jährigen aus Braunau, der ohne Führerschein (!) unterwegs war. Gegen 16:50 überholte der junge Fahrer im Stadtgebiet von Braunau erst zwei Autos. Krachte dann mit der seiner Maschine gegen eine Leitschiene, die er entlang schliff.

Nach 50 Metern blieb er schließlich bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Das Motorrad hingegen fuhr noch weitere 300Meter in Richtung Stadtgebiet, ehe es bei einer Kreuzung zum liegen kam.

Der 24-Jährige wurde von einem zufällig vorbeikommenden Notarzt aus Bregenz erstversorgt und anschließend von der Rettung ins Krankenhaus Braunau gefahren.

(cru)