Jetzt also doch: Wegen des schönen Wetters legen die Linzer Bäder einen Frühstart hin. Ab Samstag haben die Bäder geöffnet. Drei Tage früher als geplant.

Bäderstart in Linz DOCH nach vorne verlegt!

Absprung in die Badesaison. In Linz öffnen am Wochenende die Freibäder. (Bild: Linz AG)