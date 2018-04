Bankomat-Sprengung: Fluchtauto lag im Wald

Ein Radfahrerin machte am Montagabend gegen 17.30 Uhr die Entdeckung. In einem stark abschüssigen Waldstück in Schwertberg lag das Fluchtwagen des Bankomat-Coups von Wartberg ob der Aist.

Der Fundort ist lediglich 13,5 Kilomter bzw. 16 Autominuten vom Tatort entfernt.

Die Bergung des silbergrauen VW Passat TDI war kompliziert. Aus Gründen der Spurensicherung durfte die Feuerwehr zur Bergung des Wagens nämlich nicht einmal die Türen öffnen.

Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes begann noch vor der Bergung mit der Arbeit vor Ort. Danach wurde der Wagen nach Linz gebracht, wo er derzeit weiter untersucht wird, etwa auf DNA-Spuren.

(rep)