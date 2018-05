Wolf riss zwei Schafe in OÖ, Bauern warnen jetzt

In den frühen Morgenstunden entdeckte die Nachbarin des Bauern in Weyer (Bez. Steyr) die toten Schafe.

Die Kadaver lagen 20 Meter oberhalb des Bauernhauses bzw. des Hauses der Nachbarin, berichtet die Landwirtschaftskammer.

"Die Wildschadensberatung der Landwirtschaftskammer kam nach eingehender Prüfung zu dem Schluss, dass der Tod dieser Schafe mit höchster Wahrscheinlichkeit auf einen Wolfsriss zurückzuführen ist".

Wölfe, jetzt also auch in Weyer. „Die Bevölkerung in Oberösterreich ist bereits durch Wolfsichtungen verunsichert, jetzt ist es auch bei uns zu den ersten Wolfsrissen gekommen", so Franz Reisecker, Präsident der Landwirtschaftskammer.

Die Kammer fordert ein "aktives Bestandsmanagement". Das heißt: Es soll die Möglichkeit geben, die Wölfe zu erlegen.



Jetzt Antworten finden

"Wir müssen auf diese Fragen bereits jetzt eine Antwort finden und nicht erst dann, wenn Menschen durch den Wolf zu Schaden kommen. Die Landwirtschaftskammer ist davon überzeugt, dass die Akzeptanz für den Wolf nur steigen kann, wenn es auch die Möglichkeit gibt, diesen in der Nähe von Beweidungen auch erlegen zu können“, so Reisecker weiter.

Im benachbarten Deutschland hatte kürzlich der Fall eines Wolfes für Schlagzeilen gesorgt, der in einer Nacht 40 Schafe (!) gerissen hatte.

Wolf tötet über 40 Schafe

Die Tierschutzorganisation WWF begrüßt die Rückkehr des Wolfes in Österreich, fordert aber ebenfalls ein "gutes Wolfsmanagement". Denn: "Es schafft die Voraussetzungen für ein reibungsloses Zusammenleben zwischen Wolf und Mensch."

Das könnte Sie auch interessieren

(rep)