Familienhund "Kira" biss Kleinkind ins Gesicht

Es hätte eine lustige Feier mit Freunden werden sollen. Doch noch bevor das zünftige Fest auf einem Baunernhof in Wartberg an der Krems (Bez. Kirchdorf) richtig los gehen konnte, kam Samstagabend alles plötzlich ganz anders.

Die Gastgeber der Sause waren mit den Vorbereitungsarbeiten auf dem Hof beschäftigt. Unter den Helfern waren auch Freunde aus Wien mit ihrem eineinhalbjährigen Sohn, die schon früher angereist waren.

Während die Erwachsenen damit beschäftigt waren, am Nachmittag alles her zu richten, dürfte der Kleine mit dem 7-jährigen Haushund "Kira" friedlich alleine im Eingangsbereich gespielt haben.

Zunächst. Denn dann schnappte die 7-jährige Hovawart Hündin auf einmal zu, biss dem Buben ins Gesicht. Warum "Kira" zugebissen hatte ist nicht klar, aber die Hunderasse gilt normalerweise als ausgeglichen und besonders familienlieb.

Das Kind wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christopherus 10 in die Kinderklinik Linz geflogen. Der Bub ist nicht in Lebensgefahr.

Bub (6) von Vordach gefallen

Auch ein Sechsjähriger aus Wels musste Samstag in die Linzer Kinderklinik eingeliefert werden. Wie die Polizei berichtet, soll der Bub aus Niederösterreich während des Spielens auf das Vordach einer Tiergarage in der Otto-Loewi-Straße gekletter sein. Der Bub dürfte auf dem Blechdach dann ausgerutscht sein, stürzte drei Meter in die Tiefe und landete auf dem Asphalt.

Er wurde erstversorgt und nach Linz gebracht.

