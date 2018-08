Besiktas-Stars sind am Linzer Flughafen gelandet

Donnerstagabend (19.45 Uhr) steigt auf der Linzer Gugl der Kracher in der Europa-League-Qualifikation zwischen dem LASK und Beşiktaş Istanbul.

Die Stars um den dreifachen Champions-League-Sieger Pepe und Europameister Ricardo Quaresma landeten mit einer Chartermaschine (Flugnummer: GN 1108) am Mittwoch um 14.30 Uhr am Linzer Flughafen in Hörsching (Bez. Linz-Land). Schon zuvor versammelten sich zahlreiche Anhänger am Airport.

Sie gingen jedoch leer aus. Denn kurz vor der Landung machte sich der Spielerbus auf dem Weg aufs Rollfeld. Nach der Kontrolle ging es für die Stars des türkischen Topklubs ins Marriott-Hotel in die Linzer City.

Dort kamen sie gegen 15 Uhr an. Polizisten riegelten rund herum alles ab. Die Kicker betraten über den Hintereingang das Hotel. Autogrammjäger warteten vergeblich. Für die Türken ist eine ganze Etage gesperrt.

Am Abend findet dann das Abschlusstraining auf der Linzer Gugl statt, ehe es Donnerstagabend um den Aufstieg ins Europa-League-Play-off geht.

