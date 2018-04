Demo-Eskalation forderte einen verletzten Polizisten

Mitten am stark frequentierten Taubenmarkt herrschte am Mittwoch gegen 18 Uhr plötzlich helle Aufregung. Insgesamt 15 Streifenwagen rasten von allen Seiten herbei, überall war Blaulicht (wir berichteten).

Der Grund des Großeinsatzes: Ein angemeldete Demonstration mit 15 Menschen zum Thema "Offene Grenzen" wurde von gewaltbereiten Chaoten gestört. "Als die ersten Polizeieinheiten eintrafen, wurden rund 40 aggressive Personen gesehen", so Polizei-Pressesprecher David Furtner.

+++ EILT +++ Eine genehmigte #Demo in Linz wurde soeben von gewaltbereiten Chaoten gestört. Derzeit kein Straßenbahnbetrieb der @LINZ_LINIEN. Polizei vor Ort! #Taubenmarkt — POLIZEI OÖ (@LPDooe) 25. April 2018

Die Beamten waren mit sechs Hunden und einem Hubschrauber im Einsatz. Wegen der massiven Polizeipräsenz suchten die Chaoten ihr Heil in der Flucht.

Bei den Tumulten, die rasch aufgelöst werden konnten, wurde laut Furtner ein Polizist verletzt. "Zudem gab es eine Festnahme wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt", so der Polizeisprecher. Verletzt wurde der Mann allerdings bei der Amtshandlung nicht.

Gute Nachrichten aus Linz: Die gewaltbereiten Chaoten haben sich zurück gezogen - Fahndung läuft! Die genehmigte Demo kann am Taubenmarkt weiter abgehalten werden. Straßenbahn fährt wieder 👍🏻 Wir schützen ALLE Demonstrationen vor Gewalt! #Menschenrechte #Demokratie https://t.co/dWlGZQ24HN — POLIZEI OÖ (@LPDooe) 25. April 2018

Der Straßenbahnverkehr musste in diesem Bereich vorübergehend eingestellt werden. "Großes Lob an die Linz AG, die sehr kooperativ war ", so Furtner. Nach rund 10 Minuten war der "Spuk" allerdings auch schon wieder vorbei.

Kritik an Polizeieinsatz

Vom Bündnis "Linz gegen Rechts" gab es aber dennoch Kritik am Polizeieinsatz. Demnach sei es nach rund einer Stunde zu einem Scharmützel mit lediglich einer Person gekommen.

Laut Thomas Pilgerstorfer von "Linz gegen Rechts" sei eine Person von den Beamten brutal zu Boden gestoßen und fixiert worden. Wie der Bündnis-Sprecher berichtet, habe diese Person vor der Festnahme nur einen Polizisten fotografiert.

(gs)