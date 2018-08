Bei Hochzeitsschießerei von Splitter getroffen

Zu fünfzehnt waren Freunde eines Bräutigams in Eferding am Samstag gegen 6:45 Uhr unterwegs, um ihn am Tag der Hochzeit frühzeitig aus den Federn zu reißen.

Am Anwesen in Stroheim wurde die traditionelle Hochzeitsschießerei gestartet und Böller in eine Blechtonne geworfen. Dabei löste sich ein Splitter, der einen 27-Jährigen an der Schulter traf. Und weiter: der Splitter bohrte sich tief in die Schulter, verletzte den Mann schwer.

Der Verletzte wurde bis zum Eintreffend es Notarztes von seinen Freunden erstversorgt. Die Rettung brachte ihn ins Krankenhaus nach Wels.

