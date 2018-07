"Beim Kinderschminken wurde ich bestohlen"

Da will man Gutes tun, arbeitet ehrenamtlich, und dann das. Karin T. kann es noch immer nicht fassen, was ihr beim "Gauklerfest" in Bad Schallerbach (Bez. Grieskichen) passiert ist.

"Ich war beim Fest beim Kinderschminken eingeteilt. Als ich mir aus dem Rucksack etwas zu trinken holen wollte, war er plötzlich verschwunden", so die 52-Jährige zu "Heute"..

Das Problem: Im gerade neu gekauften Rucksack befanden sich ein Smartphone, die Geldbörse samt Bankomatkarte, Führerschein, Zulassungsschein und E-Card. Zudem sind neben dem Autoschlüssel für ihren Mercedes auch noch teure Kosmetikartikel weg. Und in der Geldbörse befanden sich knapp 400 Euro, die sie am selben Abend noch ihrem Sohn bringen wollte.

Besonders bitter: Auch ihr ganz neues Huawei P10 Plus Handy hat jetzt der Dieb. "Das habe ich erst vor kurzem bekommen. Ich habe mich so gefreut, endlich ein neues Handy zu haben", so die Urfahranerin.

Am selben Abend noch den ganzen Ort abgesucht



Am selben Abend hat sie noch mit anderen Fest-Besuchern im Ort alles abgesucht. "Wir haben hinter sämtlichen Sträuchern und Mistkübel nachgeschaut. Leider haben wir nichts gefunden."

Die 52-Jährige kann sich noch erinnern, abgelenkt worden zu sein. "Aber man denkt ja nicht daran, dass so etwas passiert."

Das Auto musste sie abschleppen lassen, steht vorerst bei einem Autohaus. Auch das Wohnungsschloss wird sie austauschen lassen. "Der Dieb hat jetzt alle Daten von mir. Am Wochenende haben wir zwar zu Hause geschlafen, aber mit einem mulmigen Gefühl. Zum Glück haben wir einen Hund", sagt die 52-Jährige.

Der Verlust des Rucksacks ist für die Urfahrranerin nun auch mit enormem finanziellen Aufwand verbunden. Insgesamt hat sie bereits 1.900 in sämtliche Vorkehrungen investieren müssen.

Übrigens: Auch zwei anderen Frauen sollen Handy und Geldbörse gestohlen worden sein. Ein kleiner Trost war eine von Besuchern spontan ins Leben gerufenen Spendenaktion. "Einige Mütter haben 170 Euro für mich gesammelt. Das hat mich sehr berührt."

Auf Facebook sucht Karin T. nun nach dem Rucksack und hofft auf Hinweise auf den Dieb. Eine Anzeige bei der Polizei hat sie natürlich auch schon gemacht. Der Beitrag wurde mittlerweile fast 4.000 Mal geteilt.



(gs)