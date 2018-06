Beim Schwammerlsuchen 70 Meter abgestürzt: tot

Es war gegen 9.30 Uhr früh, als die 79-jährige aus dem Bezirk Gmunden sich in Gosau zum sogenannten "Gothartl" aufmachte. Schwammerl suchen war das Ziel.

Hier war die 79-jährige Gosauerin laut Bergrettung tödlich abgestürzt. (Bild: keine Quellenangabe, Bergrettung Gosau) Hier war die 79-jährige Gosauerin laut Bergrettung tödlich abgestürzt. (Bild: keine Quellenangabe, Bergrettung Gosau)

Die Frau kehrte von ihrem Ausflug allerdings nicht mehr zurück. Als der Sohn der 79-Jährigen am nächsten Tag nach seiner Mutter sehen wollte, fiel das Fehlen der Frau auf.

Der Mann verständigte die Bergrettung in Gosau, die sich in den frühen Morgenstunden, um 7.22 Uhr, mit zehn Mann auf die Suche machte. Etwa eine Stunde später dann die traurige Gewissheit: Die 79-Jährige wurde tot in einem Bachgraben gefunden.

Sie dürfte sich an einem Hang zu weit nach vorne gewagt haben, stürzte aus rund 70 Metern Höhe in die Tiefe und erlag ihren schweren Verletzungen.

Die Suchen nach der Abgängigen hatte sich laut Bergrettung Gosau nicht leicht gestaltet, da das Gelände sehr unwegsam und von tiefen Gräben durchzogen war.

Die Frau wurde mittels Universaltrage geborgen.



Tragisches Detail am Rande: Die Frau war den Kameraden der Bergrettung persönlich bekannt. Sie habe sich immer sehr für die Bergrettung engagiert und oft mit ihrer fröhlichen und lustigen Art für Gaudi und Stimmung gesorgt, heißt es auf der Homepage der Bergretter

"Machs gut Poidi !!!", verabschieden sie sich.





