Im Drogenrausch fackelten Burschen fast Haus ab

Kiffen und Grillen – Keine so gute Idee! Diese Erfahrung mussten jetzt Jugendliche in Wilhering (Bez. Linz-Land) machen.

Ihr Versuch am Samstagabend den Griller im Garten anzuzünden, endete in einem Desaster. Sie setzten erst zwei Bäume in Brand, dann fing das Haus der Nachbarn Feuer. Drei Feuerwehren mussten ausrücken.

Mehrere besorgte Anrainer gaben an, dass die Flammen bis zu 30 m in die Höhe schießen würden, so die Feuerwehr Alkoven auf ihrer Homepage.

Aber alles von vorn: Ein 20-jähriger und sein 17-jähriger Freund veranstalteten Samstagabend eine Grillparty für Freunde. Dazu musste natürlich der Griller angeheizt werden. Die Burschen schütteten Benzin über die Grillkohle, wohl weil sie dachten, die Sache würde dadurch beschleunigt werden.

Ganz blöde Idee! Nachdem die Grillkohle mit Feuer angezündet wurde, ging der Griller in einer riesigen Flamme auf, das Feuer in weiterer Folge auf die Bäume und eine meterhohe Thuje im Garten über.

Und es kam noch viel schlimmer! Der Brand breitete sich auch auf das Haus der Nachbarn aus, griff die Holzverkleidung des Hauses an und beschädigte sie.

In der Feuerwehrzentrale gingen mehrere verzweifelte Anrufe ein. Die Feuerwehren Edramsberg, Schönering und Alkoven wurden angefordert.

Da die Partygäste (fünf Jugendliche im Alter zwischen 16 und 20 Jahre) unter Drogen standen, scheiterten die Löschversuche der Teenies. Ein Drogenschnelltest ergab: Vier der Jugendlichen hatten laut Polizei zuvor Cannabis konsumiert. Ein 17-Jähriger verweigerte den Drogentest, er wurde beim Löschversuch am rechten Unterarm leicht verletzt.

Nach knapp einer Stunde war der Einsatz für alle Kräfte beendet. Die Feuerwehr Alkoven stand mit drei Fahrzeugen und zwei Dutzend freiwilligen Helfern im Einsatz.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cru)