Angefahren? Rätsel um verletzten Alko-Fußgänger

Rätselraten um eine Anzeige wegen Fahrerfluchts in Freistadt:

Der Unfall soll Montag gegen 18.30 Uhr passiert sein. Der 33-Jährige der angefahren worden sein soll, wollte zu Fuß in Freistadt die Eisengasse, etwa 20 Meter entfernt vom Linzertor, von der Parkanlage aus Richtung Brauerei (!) in gerader Richtung überqueren.

Dabei habe ihn ein Fahrer in einem grauen Kombi, der Marke Audi, angefahren haben, gab der Mann bei der Polizei an. Der 33-Jährige kam dabei zu Sturz und verletzte sich am linken Knie.

Nachdem der Fahrzeuglenker den betrunkenen Mühlviertler angefahren hatte, soll er ausgestiegen sein und "Was soll das?" zu ihm gesagt haben. Danach sei er einfach weggefahren sein, wie der 33-Jährige gegenüber der Polizei angibt.

Der Freistädter sei nach dem Unfall aufgestanden und zur Parkanlage zurückgegangen. Von dort aus habe er die Polizei angerufen. Ein Alkotest ergab 1,78 Promille.

Der 33-Jährige wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Freistadt gebracht.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe! Hinweise zum Unfalllenker bitte an die Polizeidienststelle Freistadt unter 059133 4300.

(cru)