Betrunkener Häftling drohte Nachbarn mit Mord

"Kurzurlaub" aus dem Gefängnis – und schon machte ein 43-Jähriger wieder Probleme.

Der Häftling verbüßt derzeit eine Haftstrafe in der Justizanstalt Linz. Sonntag hatte er Freigang. Doch: Der Mann wusste mit seiner Zeit aber offensichtlich nichts Besseres anzufangen, als sich zu betrinken und in die Wohnung seiner Nachbarn in Freistadt einzudringen.

Stark alkoholisiert drohte er laut Polizei der 23-jährige Mutter, deren Ehemann und den drei Kindern damit, sie umzubringen. Die Frau verständigte die Polizei, die mit zwei Streifen anrückte.

Als die Beamten den 43-Jährigen festnehmen wollten, soll dieser erneut ausgeflippt sein. Erst warf er eine Bierdose nach ihnen, dann ging er mit Fäusten auf die Beamten los – und soll ebenfalls gedroht haben, sie umzubringen.

Die Polizei fackelte nicht lange, ein Beamter holte einen Pfefferspray raus – und sprühte damit dem Häftling ins Gesicht. Erst dann gelang es, dem Tobenden Handschellen anzulegen.

Da sich der 43-Jährige aber nicht beruhigen ließ, er damit begann mit den Füßen auf die Beamten einzutreten, mussten ihm auch noch Fußfesseln angelegt werden. Anschließend konnte er mitgenommen werden.

Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder in die Justizanstalt Linz zurückgebracht.





(cru)