Bewohner flüchteten bei nächtlichem Feuer-Drama

Mitten in der Nacht, gegen 3 Uhr in der Früh kam es in Asten zu einem Brand am Balkon der Wohnung eines Ehepaares.

"Wir wurden durch Geräusche vom Balkon geweckt", gab das Paar gegenüber der Polizei laut Aussendung an. Die beiden schauten nach, da entdeckten sie das Feuer.

Erfolglose Löschversuche

Der 62-jährige Bewohner versuchte den Brand noch selbst mit einem Handfeuerlöscher zu löschen, was jedoch ohne Erfolg blieb.

Die eingesetzten Feuerwehren Asten, Raffelstetten und Enns, waren mit ca. 40 Mann im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Bewohner hatten sich bereits zuvor ins Freie gerettet.

Brandursache waren entweder eine elektrische Weihnachtsdekoration oder Zigarettenreste aus einem Aschenbecher.

(rep)