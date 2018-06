30-Jähriger Biker tödlich verunglückt

Ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels-Land war am Samstag gegen 14 Uhr mit seinem Motorrad auf der Pyhrnpass Bundesstraße (B 138) von Windischgarsten in Richtung Kirchdorf an der Krems unterwegs. Im Gemeindegebiet von Sankt Pankraz kam der Mann mit seinem Motorrad aus ungeklärter Ursache in einer unübersichtlichen Linkskurve zu Sturz, prallte gegen die Leitschiene und wurde daraufhin auf die Fahrbahn zurückgeschleudert.

"Trotz Erstversorgung durch das Rote Kreuz Windischgarsten und dem Notarzt des Rettungshubschraubers Martin 3, erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen", teilt die LPD Oberösterreich am Abend mit.

Auch am Vormittag endete ein Crash für einen Biker aus Schärding tödlich. Ein Pkw erfasste einen 62-jährigen Motorradlenker bei einem Überholmanöver. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, "heute.at" berichtete.

Die Bildes des Tages:

Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)