Bis zu 34 Grad! Zweite Hitzewelle rollt heran

Nach Angaben der Wetter-Experten von UBIMET ist noch lange nicht Schluss mit den schweißtreibenden Temperaturen. Bis zu 34 Grad erwarten uns in den kommenden Tagen in Oberösterreich.

Noch liegen die Temperaturen unter der 30 Grad Marke, bereits am Freitag soll das Thermometer aber hochschnellen. 31 Grad prognostiziert etwa die ZAMG Zentralanstalt für Meterologie und Geodynamik für den OÖ-Zentralraum. Voraussichtlicher Spitzenreiter an diesem Tag: Wels mit 33 Grad.

34 Grad in Wels

Auch im Innviertel (Braunau und Schärding) und Hausruckviertel sowie im Salzkammergut fordert uns das Wetter weiterhin mit 30 Grad heraus.

Samstag und Sonntag nehmen sich die Temperaturen voraussichtlich wieder etwas zurück, bis am Montag ein ordentlicher Hitze-Hammer folgt. 34 Grad in Wels, 32 in Linz und Perg, 31 in Schärding und 30 Grad in Braunau, Ried und Bad Hall.

Nächte werden kühler

Im Gegensatz zur Hitzewelle von Ende Juli bzw. Anfang August sind die Nächte nun schon wieder eine Dreiviertelstunde länger, wodurch es nachts insgesamt besser abkühlen kann. "So sinken die Temperaturen trotz 30 Grad und mehr untertags nachts recht verbreitet unter die 20-Grad Marke", weiß UBIMET-Chefmetereologe Manfred Spatzierer. Wobei die eine oder andere Tropennacht nicht aus zu schließen ist.

