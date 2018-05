Blütenpollen färben den ganzen Attersee gelb ein

Das ganze Land ist derzeit leicht gelb eingefärbt. Ob am Griller, der Terrasse, am Auto oder in Gewässern: Überall ist eine feine Schicht von Blütenpollen.

Neue Fotos vom Attersee zeigen, wie extrem der Pollenflug zum Teil derzeit ist. "Die Oberfläche des Sees ist wegen der vielen Pollen gelb eingefärbt", schrieb ein User auf Twitter, postete Fotos davon.

So färben die Pollen auch den Zeller See gelb:



Lake surface turned yellow due to huge amounts of pollen - Attersee, Upper AuUstria on Friday, April 27. Report: Jürgen Elmer pic.twitter.com/Vt190a1R5A — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 29. April 2018

Laut Beobachtern auf Twitter und anderen Sozialen Netzwerken dürfte es sich um Fichtenpollen handeln.

Brutal amounts of spruce pollen near Leoben, Austria yesterday, April 29. Report: Sabine Heidi Röhrig / @AwoeTeam pic.twitter.com/pRBGcUxmQ0 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 29. April 2018

Wettervorhersage für Österreich:

Wettervorhersage 1.5.2018 - 6.5.2018





(rep)