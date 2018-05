Blütenzauber, Römer und Spaßkanonen

Am Freitag, 18. Mai und Samstag, 19. Mai ab 10 Uhr wird das Linzer Frühlingsfest Linz erblüht eröffnet. Besonderes Highlight: eine Narzissenfigur aus Bad Ausee am Taubenmarkt sowie das Grüne Kochstudio mit Bio-Gärtner Karl Ploberger. Im Rahmen dessen findet außerdem der Pflanzen-und Raritätenmarkt am Martin Luther-Platz statt und am Samstag das Linzer Frühlings-Radeln der Radllobby OÖ. Details zum Programm auf der Homepage der Linzer City.

In Wels beginnt am Freitag und Samstag das Römerfest. Das Fest hat am Freitag um 14 Uhr geöffnet, am Samstag ab 10 Uhr. Hier werden beim Museumsvorplatz Wels, im Zwinger sowie in den Minoriten verschiedene Angebote gezeigt. Eintritt frei. Weitere Programmhighlights gibt's hier.

Am Freitag, um 20 Uhr tritt die Soul-und Salsa-Band The Max. Boogaloos in der Spinnerei (Bez. Linz-Land, Obere Dorfstraße 5) in Traun auf. Tickets auf heute.at/tickets.

Eine kleine Hörprobe:

Comedy-Show und Gitarren-Riffs

Witzig wird es am Samstag, 19. Mai, um 19 Uhr in der Linzer TipsArena. Denn Bülent Ceylan gibt sich die Ehre. Karten online auf heute.at/tickets.

Ein kleiner Vorgeschmack:

Am Samstag, um 20 Uhr kommt Akustikgitarrist Andy McKee in den Posthof in Linz. Tickets auf heute.at/tickets erhältlich.

Zum Reinschauen:

Darüber hinaus feiert die Oper Death in Venice Premiere am Samstag, um 19.30 Uhr im Musiktheater in Linz Premiere. Tickets auf heute.at/tickets.

Zudem finden am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr die Family Days im Ars Electronica Center statt. Dort können Groß und Klein an verschiedenen Workshops zum Thema Superzellen und Mikrokosmos teilnehmen. Karten für die ganze Familie sind ab 19,50 Euro vor Ort zu erwerben.

Heiße Karosserien und Raggae-Style am Pfingstsonntag

Super Stimmung gibt's am Sonntag, 20. Mai, um 17 Uhr beim Sam Brisbe und Lee Hoffmann Konzert in der Rox Music Bar (Graben 18). Mehr Infos auf Facebook

Zum Reinhören:

In der Tiefgerage der Plus City (Plus-Kauf-Straße 7) in Pasching fängt am Sonntag, um 20 Uhr die Night-of-Wheels an. Karten sind zwischen 14 und 19 Uhr ab 15 Euro an der Abendkasse verfügbar.

