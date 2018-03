Bomben-Suche bei der Linzer Voest-Brücke

In Linz wird momentan im Rahmen der Baustelle für die neuen Bypass-Brücken an der Voestbrücke nach Granaten, Bomben und anderen Kriegsrelikten aus dem zweiten Weltkrieg gesucht.

Derzeit ist der Entminungsdienst in Linz-Urfahr im Einsatz, wie unsere aktuellen Fotos von heute zeigen.

Routinemäßig werden in gleichen Abständen in einem vorgegebenen Raster rund sechs Meter tiefe Löcher in die Erde gebort.

Dann wird mit speziellen Sonden (Gradiometer) nach den Kriegsrelikten gesucht.

Im zweiten Weltkrieg wurden laut Schätzungen rund 13.000 Bomben über Linz abgeworfen.

Rund 1.000 Blindgänger liegen laut Experten noch im Stadtgebiet. Die Bergung der Bomben ist extrem teuer, kostet pro Bombe rund 200.000 Euro!

