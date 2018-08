Kaiserzug sorgte in Bad Ischl für Feuerwehreinsatz

Für viel Aufregung sorgte Mittwochnachmittag der Anruf einer besorgten Frau bei der Feuerwehr in Bad Ischl. Gegen 13.25 Uhr meldete sie beim Blick aus dem Fenster starken Rauch gesehen zu haben und vermutete Brandgefahr.

Die Feuerwehren Bad Ischl und Sulzbach rückten mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 40 Mann aus. Vor Ort dann Rätselraten für die Einsatzkräfte. Von Feuer bzw. einem Brand war nichts zu sehen. Die Feuerwehr kontaktierte die Anruferin, die mitteilte, dass sie nicht genau wüsste, wo sich die Rauchentwicklung aufgetan hatte.

Denn sie sei in Bad Ischl nur zu Besuch. "Es sei ihr aber völlig unverständlich, warum niemand anrufe, obwohl so viele Leute um den Rauchen stehen", so die Damen zum Einsatzleiter, der FF Bad Ischl, Hannes Stibl.

Um die verwirrende Situation aufzuklären, bat die Feuerwehr die Frau auf den Balkon des Hauses zu gehen. Von dort aus hat man einen guten Blick auf den Güterbahnhof im Traunkai. "Als wir die Frau am Balkon gesehen haben, wussten wir, was die Rauchentwicklung ausgelöst hat, der Kaiserzug, der von einer Dampflok gezogen wird", so Stibl gegenüber "Heute".

Der Einsatz konnte nach einer halben Stunde wieder beendet werden.

Kaiserzug zu Ehren von Kaiser Franz Josef

Die Ankunft des Kaisers am 15. August am Bahnhof Bad Ischl bedeutet den Auftakt zur Kaiserwoche, in welcher der Geburtstag von Kaiser Franz Josef gefeiert wird.

Die Bilder erinnern daran, dass Kaiser Franz Josef zur Sommerfrische nach Bad Ischl kam.

Bis zum Kaisergeburtstag am 18. August wird Bad Ischl für einige Tage von einem bunten Bild an Uniformen geprägt.

Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cru)