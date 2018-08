Wegen Hitze 21. August 2018 13:24; Akt: 21.08.2018 13:24 Print

Brand in Klettersteig hält vier Feuerwehren in Atem

Die Hitze löste am Dienstag in in einem Klettersteig nahe des Hallstättersees einen Flächenbrand aus. Vier Feuerwehren sind gerade im Löscheinsatz.