Brand loderte in Krabbelstrube

Am Samstag kam es am späten Nachmittag Nachmittag in einer Krabbelstube beziehungsweise einem Kindergartens in Wels-Lichtenegg (Oberösterreich) zu einem Brand.

Es wird gemutmaßt, dass vergessene oder nicht sorgsam gelöschte Weihnachtskerzen den Kasten, auf dem sie standen, in Brand setzten.

Keine Verletzten

Die Feuerwehr musste ausrücken und fand beim Eintreffen stark verrauchte Räume bereits stark verraucht. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wels konnten den Brand aber rasch lokalisieren und löschen.

Zum Glück gab es keine Verletzten. Da die Einrichtung am späten Nachmittag nicht mehr geöffnet war, befanden sich keine Personen im Gebäude.

