In Neulichtenberg 13. April 2018 10:33

Brandmelder rettete bei Feuer 3 Kindern das Leben

Feuer in einem Haus in Neulichtenberg (Bez. Urfahr-Umgebung): Plötzlich schlug ein Brandmelder an, die Eltern konnten ihre schlafenden Kinder retten.