Brrrrr! Oberösterreich friert jetzt langsam ein

Sie war lange angekündigt und legte in der Nacht auf Sonntag auch richtig los – die Kältewelle, die Oberösterreich noch bis Donnerstag fest im Griff haben soll.

Erster Kälte-Pol war das Mühlviertel. Da wurden in Reichenau im Mühlkreis (Bez. Urfahr-Umgebung) minus 15,3 Grad gemessen, der tiefste Wert im ganzen Land.

Allerdings soll es in den kommenden Tagen viel kälter werden. Temperaturen im zweistelligen Minusbereich sind keine Seltenheit.

Warm anziehen



Daher gilt: Warm anziehen, möglichst in Schichten (Zwiebelprinzip). Besonders der Kopf, die Arme und natürlich die Füße ausreichend schützen. Denn: "Bei Kälte fließt weniger Blut durch das Gewebe und die Gliedmaßen kühlen aus. Erste Anzeichen für Erfrierungen sind ein prickelnder Schmerz in Fingern und Zehen, Gefühllosigkeit und Verfärbungen", erklärt Walter Aichinger, Präsident des Roten Kreuz in Oberösterreich.

Und Aichinger warnt auch: "Die Gefahr von Erfrierungen droht bereits ab einer Temperatur von minus fünf Grad, bei Wind schon vorher."

