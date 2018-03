Brutalo-Kontrolle: Trennt sich Linz AG von Security?

Die Bilder der Videoaufnahme schockieren: Ein Mann wird in der Linzer Hofgasse zu Boden gerissen, in den Schwitzkasten genommen, gewürgt.

Doch: Es ist kein Überfall, keine Schlägerei. Sondern eine Fahrkartenkontrolle – die außer Kontrolle geraten ist (wir berichteten)!

Der Mann, der da am Boden liegt, ist Christian L. (41), gebürtiger Tiroler. Er hatte sich eine Kurzstreckenkarte für das Linz-Linien-Netz gekauft, fuhr aber fünf Stationen, wurde kontrolliert.

Für den Kontrolleur war er ein klassischer Schwarzfahrer, L. sollte Strafe zahlen. Der Tiroler sah das allerdings nicht ein, weil er sich ja ein Ticket gekauft hatte – "aus Versehen" eine Station zu weit gefahren sei.

Als der Kontrolleur dann laut L. "rüde geworden ist", ging der Fahrgast an der Haltestelle am Hauptplatz weg. Dann passierte es: Von zwei Männern wurde er gegen eine Mauer gedrückt, festgehalten. So schildert es L.

Schließlich eben dann die wilden Szenen aus dem Video: ein Gerangel, Schwitzkasten, Würgen.

Die Linz AG hat sich das Video angesehen, will jetzt reagieren: Bei dem Kontrolleur handelt es sich um einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, die die Kontrollen im Auftrag der Linz AG durchführt. Linz-AG-Generaldirektor Erich Haider überlegt jetzt, sich von der Security-Firma zu trennen (sprich: den Vertrag auslaufen zu lassen), die Kontrollen wieder von eigenen Mitarbeitern machen zu lassen. Entschieden ist aber noch nix.

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

(ab)