Bub (9) lief vor Auto und erlitt einen offenen Bruch

Der schwere Unfall ereignete sich am Morgen, auf dem Schulweg: Ein 21-Jähriger aus Lenzing (Bez. Vöcklabruck) fuhr mit seinem Pkw in Timelkam auf der Jochlinger Landesstraße Richtung Neukirchen an der Vöckla.

Im Ortschaftsbereich Stöfling übersahen offenbar ein 9-Jähriger und sein 11-jähriger Bruder beim Überqueren der Fahrbahn den Pkw. Der 21-Jährige Autolenker versuchte noch das Schlimmste zu verhindern, und leitete eine Notbremsung ein.

Dadurch wurde der 11-Jährige auf die Gefahr aufmerksam wurde und rettet sich durch einen Sprung auf den Fahrbahnteiler.



Sein 9-jähriger Burder allerdings wurde von dem Auto erwischt. Der Bub wurde vom Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Durch den Zusammenstoß erlitt er seinen offenen Beinbruch und wurde mit der Rettung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.

Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

(gs)