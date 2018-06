Bubble Days, ZipfAir Festival und Street Food

Am Freitag, 8. Juni, um 20 Uhr findet das große Saison Finale der Science Busters im Posthof statt. Tickets auf heute.at/tickets.

Ein Vorgeschmack:

Zudem ist am Freitag, um 20 Uhr im Posthof auch die Impropheten Show zu sehen. Karten auf heute.at/tickets.

Im Theater Phönix (Wiener Str. 25) in Linz geht das Stück Die Kehrseite der Medaille jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag, um 19.30 Uhr über die Bühne. Tickets sind online auf der Homepage des Theaters zu erwerben.

SUP Challenge und Wake-Board-Action

Ein besonderes Highlight dieses Wochenende sind die Linz AG Bubble Days im Handelshafen Linz. Sie warten am Freitag und Samstag ab 13 Uhr mit verschiedenen musikalischen Höhepunkten auf. Mit dabei: die Steaming Satellites. Darüber hinaus gibt's einen SUP-Wettbewerb. Eintritt frei. Details zum Programm hier

Musikalische Schmankerln gibt's ebenso beim ZipfAir Music Festival am Freitag und Samstag in der Zipfer Brauerei (Zipf 1) in Neukirchen an der Vöckla. Beginn: 18 Uhr. Besonderer Höhepunkt: folkshilfe. Tickets auf heute.at/tickets.

Einer ihrer Hits:

Kabarett-Wahnsinn und 25 Jahre Biologiezentrum

Am Samstag, um 20 Uhr beehrt RTL II-Sternchen und Sängerin Eule den Posthof in Linz. Tickets auf heute.at/tickets.

Eine kleine Hörprobe:

Der Kabarettist Alex Kristan gibt sich am Samstag, um 20 Uhr im AktivPark4222 (Turnerweg 4) in St. Georgen an der Gusen mit seinem Programm Lebhaft die Ehre. Tickets auf heute.at/tickets.

Im Schauspielhaus in Linz feiert das Stück Am Tag, als Adolf Hitler starb am Samstag, um 19.30 Uhr Uraufführung. Tickets auf heute.at/tickets.

Zum 25. Jubiläum zelebriert das Biologiezentrum in Urfahr am Samstag, um 10 Uhr (Johann-Wilhelm-Kleinstraße 73) einen Tag der offenen Tür. Eintritt frei.

In Gmunden am Rathausplatz hält am Freitag, ab 12 Uhr sowie Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr der Street Food & Gin Market Einzug. Eintritt frei.

