Burschen rauchten Joint neben zwei Zivil-Polizisten

Gegen 0.30 Uhr in der Nacht auf Montag verließen zwei Burschen (21, 19) die Disco in St. Martin/Mühlkreis (Bez. Rohrbach), wollten gemeinsam bei einem Joint "entspannen".

Was dann jedoch folgte, war alles andere als berauschend für das Duo. Denn die Burschen zündeten sich ihren Joint ausgerechnet vor jenem Auto an, in dem zwei Zivil-Beamte saßen.

Als die Polizisten die Burschen schließlich ansprachen, vernichtete der 19-Jährige das "Beweismittel". In der Zigarettenschachtel des Älteren wurde danach noch ein weiterer Joint sichergestellt.

Beide werden bei der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach und der Staatsanwaltschaft Linz wegen Besitz von Suchtmittel angezeigt. Der 19-Jährige muss sich zusätzlich wegen Unterdrückung von Beweismittel verantworten.

(mip)