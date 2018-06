Burschen retten Frau (74) vor dem Ertrinken

Es war am Dienstag gegen 17 Uhr: Die 74-jährige Pensionistin aus Gmunden gingen in ihrer Heimatstadt an der Traun mit ihrem Hund spazieren. Als dieser aus dem Wasser trinken wollte, rutschte die Frau plötzlich aus und fiel in das Wasser.

Zum Glück hatte aber eine Gruppe Jugendlicher den Vorfall bemerkt und kam der Pensionistin, die mit dem Gesicht nach unten im Wasser trieb, ohne zu Zögern zu Hilfe.

Zwei Burschen sprangen sofort ins Wasser, zogen die geschockte Pensionistin aus dem Wasser und retten sie ans Ufer.

Die 74-Jährige war zwar ansprechbar, wurde aber vom verständigten Notarzt versorgt und ins Krankenhaus Gmunden transportiert.

Es wird davon ausgegangen, dass durch das rasche und beherzte

Eingreifen der Jugendlichen ein Ertrinken verhindert wurde, so die Polizei.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(gs)