Geparkte Autos schmolzen in der Feuersbrunst

Eine Reisebus mit 27 Passagieren ist am Dienstagnachmittag völlig ausgebrannt, "heute.at" berichtete. Glücklicherweise konnten sich die thailändischen Insassen, die der Chauffeur zuvor in München abgeholt hatte, und der Lenker noch rechtzeitig vor den Flammen retten. Verletzt wurde niemand, doch allein durch die immense Hitze des Feuers sind drei in der Nähe geparkte Autos schwer beschädigt worden. Auch Straßenlaternen sind geschmolzen. "Der Bus brannte vollkommen aus, ebenso Teile des Gepäcks der Thailänder", so die LPD Oberösterreich.

Grund für den Fahrzeugbrand dürfte laut Polizeiangaben ein technischer Defekt gewesen sein. Dass nicht mehr passiert ist, haben die Urlauber wohl ihrem Buslenker (58) und einem weiteren aus Korea zu verdanken. Der 58-Jährige schaffte es, das Fahrzeug noch rechtzeitig aus der Tunnelröhre zu einer Parkterrasse, die den Tunnel unterbricht, zu fahren und ließ dort alle sofort aussteigen.

"Nach nur gut 100 Metern in der Tunnelröhre, die nur einspurig ausgeführt ist, nahm der Buslenker im Rückspiegel heftigen Rauch war. Ein polnischer Buslenker, der mit 32 Gästen aus Korea auch nach Hallstatt unterwegs war, fuhr direkt hinter dem deutschen Reisebus. Dieser bemerkte die ersten Flammen aus dem Motorraum vom Bus vor ihm und hupte daraufhin heftig", schildert die Polizei den Vorfall.

Busbrand in Hallstatt

Zeugen aus Hallstatt sahen die starken Rauchschwaden und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Strecke Gosaumühle - Hallstatt musste gesperrt werden. Es herrschte Alarmstufe 2, vier Feuerwehren aus der Umgebung waren vor Ort. Auch am Abend war die Bergröhre aufgrund der Aufräumarbeiten noch für den gesamten Verkehr gesperrt.

(red)