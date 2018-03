Explodierendes Klo sorgt für Cobra-Einsatz

Ein lauter Knall schreckte einen Paschinger (Bez. Linz-Land) in der Nacht auf Freitag auf. Als er nach draußen sah, was denn passiert sein könnte, sah er einen Mann mit einer Pistole in der Hand.

Der Oberösterreicher rief die Polizei, dachte an einen Irren, der herumballerte.

Die Exekutive rückte mit der Eliteeinheit Cobra an. Zumal zuvorige Ermittlungen ergeben haben, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 32-Jährigen handeln könnte, gegen den ein Waffenverbot besteht.

Beim Eintreffen war aber kein Schütze mehr draußen zu sehen. Die Exekutive rief daraufhin den 32-jährigen Tatverdächtigen an, forderte ihn auf, aus dem Haus zu kommen.

Dort klärte sich dann alles auf: Er habe selbst den Knall gehört, sagte er zumindest laut Polizei den Beamten. Nahm daraufhin seine Gaspistole in die Hand, um draußen nachzuschauen, was denn passiert sei. Die Polizei stellte die Waffe sicher.

Der 32-Jährige wird angezeigt.

Übrigens: Inzwischen konnte auch geklärt werden, woher der Knall kam. Unbekannte hatte mit einem selbstgebastelten Sprengkörper ein mobiles Klo in die Luft gejagt.

(ab)