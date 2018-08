Crash: Alkolenker (39) floh mit fehlendem Vorderrad

Was für eine Schnapsidee! Völlig betrunken war ein 39-Jähriger am Dienstag gegen 22.40 Uhr in Luftenberg (Bez. Perg) von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gestürzt.

Der Alkolenker konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Da er nicht mit der Polizei konfrontiert werden wollte, ergriff er einfach die Flucht. Das demolierte Auto ließ er einfach stehen.

Erst als die Polizei wieder weg war, kehrte er wieder an den Unfallort zurück. Da er das völlig beschädigte Auto nicht stehen lassen wollte, fuhr er einfach davon. Dass der linke Vorderreifen fehlte und auch die Beleuchtung nicht mehr funktionierte, dürfte den 39-Jährigen nicht all zu viel gestört haben.

Er fuhr weitere fünf weitere Kilometer, verständigte danach einen Abschleppdienst. Kurz danach war jedoch Endstation. Die Polizei fasste den Lenker. Ein Alko-Test ergab 1,84 Promille. Der Führerschein wurde ihm abgenommen – Anzeige.

