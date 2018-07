Nach Crash auf A1 suchten Helfer Insassen im Wald

Gegen 7 Uhr in der Früh war der Wagen auf der Westautobahn A1 bei Allhaming (Bez. Linz-Land) von der Straße abgekommen, hatte sich mehrmals überschlagen und blieb in der angrenzenden Wiese stehen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte herrschte dann plötzlich große Verwirrung. Drei Verletzte standen bei dem demolierten Wagen. Diese gaben aber an, weitere Personen seien im Auto gesessen. Zudem habe auch jemand anderer das Fahrzeug gelenkt.

Feuerwehrmänner und Polizisten suchten in der Folge die nähere Umgebung sowie ein dahinter liegendes Waldstück intensiv ab. Gefunden wurde jedoch niemand.

Die Rettung brachte die Verletzten ins Spital. Einige Stunden danach wurden die drei Rumänen im Beisein eines Dolmetschers verhört. "Zunächst gaben sie an, es sei noch jemand im Auto gesessenen. Jetzt streiten sie darum , wer hinter dem Steuer saß", so ein Polizist.

Alkohol sei nicht im Spiel gewesen. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden.



Kurzzeitig war die rechte Fahrspur der Westautobahn in Fahrtrichtung Wien im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Zu Verzögerungen kam es jedoch nicht.

Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

(mip)