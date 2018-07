Crash mit Fahrerflucht: Lenker jetzt ausgeforscht

Knapp 36 Stunden nachdem ein Lenker nach einem Fest in Schwertberg (Bez. Perg) zwei Fußgänger angefahren und schwer verletzt liegen gelassen hatte (wir berichteten), folgte am Dienstag die Erfolgsmeldung der Polizei. "Der Lenker ist ausgeforscht. Sein Vater kam heute gegen 13 Uhr mit ihm zu uns auf die Polizeiinspektion", so Pergs Chefinspektor Reinhold Barth zu "Heute".

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 17-jährigen Probeführerschein-Besitzer. Dem Vater des Fahranfängers war die kaputte Windschutzscheibe bei seinem blauen VW Caddy aufgefallen. Zudem habe sich der Beschuldigte seit dem Fest eigenartig benommen.

17-Jähriger kann sich an Unfall nicht erinnern



Bei der Polizei gab der 17-Jährige zu, in jener Nacht mit dem Auto gefahren zu sein. "Allerdings will er sich nicht an einen Unfall erinnern", so Barth.

Der Schüler, der derzeit ein Praktikum absolviert wurde von einem der beiden Opfer, dem 19-jährigen Burschen, auf einem Foto eindeutig identifiziert. "Wir sind sämtliche Fotos vom Fest durchgegangen", berichtet der Chefinspektor.

Der 17-Jährige wird nun auf freiem Fuß angezeigt. Die Staatsanwaltschaft wird dann über das weitere Vorgehen entscheiden.

Der Lenker hatte in der Nacht auf Sonntag gegen 2.25 Uhr ein Pärchen am Straßenrand angefahren und einfach liegen gelassen. Die beiden Fußgänger wurden vom Fahrzeug von hinten erfasst, wobei das Fahrzeug die 18-jährige Frau sogar überrollte und schwer verletzte.

Dem verletzten Bursch gelang es noch die Türe aufzureißen und forderte den Fahrer auf, stehen zu bleiben. Dieser stieg jedoch einfach ins Gas.

Das Mädchen, das derzeit auf der Intensivstation liegt, entkam nur knapp dem Tod (wir berichteten).





