DAS wird der neue Hit am kommenden Urfahrmarkt

Der kommende Linzer Urfahrmarkt (28. April bis 6. Mai) hat eine neue Attraktion – einen Turm, der den freien Fall "zelebriert", wie es in einer Aussendung heißt.

Vize-Bürgermeister Bernhard Baier freut sich über die Neuheit am Urfahrmarkt. (Bild: ÖVP) Vize-Bürgermeister Bernhard Baier freut sich über die Neuheit am Urfahrmarkt. (Bild: ÖVP)

Der "Skyfall" ist 80 Meter hoch, und damit mehr als doppelt so hoch als das Riesenrad nebenan (38 Meter). Zum Vergleich: Der Wissensturm ist 63 Meter hoch.

Und so funktioniert der Freifall-Turm der Firma Goetke Freizeittechnologie aus München: Die 24 Fahrgäste werden in der Gondel mit einem Stahlseil nach oben gezogen.



Plötzlich in die Tiefe

Dort wartet ein atemberaubender Ausblick – bis es dann ganz plötzlich und überraschend nach unten geht. Die Gondel löst sich vom Haken und stürzt ohne jegliche Seil-Verbindung in die Tiefe.

Unten bremsen hochmoderne Magnet-Bremsen den Fall.

"Es ist mir wichtig, dass auch viele Neuheiten am Urfahrmarkt präsentiert werden", so Vizebürgermeister Bernhard Baier.

Über 275 Schau- und Aussteller sind heuer am Urfahrmarkt vertreten.

(rep)