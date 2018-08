Darmgeschwür nicht erkannt: Ärztin vor Gericht

Der Lehrer (58) kam im März 2016 mit massiven Bauchschmerzen ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Ein Turnusarzt schickte den Mann zum Röntgen. Wie der Anwalt der Familie des Verstorbenen berichtet, sei auf den Bildern schon zu erkennen gewesen, dass sich Luft in Bauchraum gebildet habe.

Der Patient sei danach noch auf die Station der angeklagten Ärztin verlegt worden. Dort sei laut Anwalt aber nichts geschehen. Nur einen Tag danach starb der 58-Jährige dann aufgrund eines Durchbruchs des Zwölffingerdarms.

Ein in diesem Fall angeklagter Radiologe wurde bereits freigesprochen. Die Ärztin, die sich nicht schuldig bekennt, habe den Röntgenbefund bei einer Visite nicht gelesen, weil die drahtlose Internetverbindung ausgefallen sei.

Am Bezirksgericht in Linz soll am Dienstag ein Gutachten erläutert werden sowie ein Sachverständiger zu Wort kommen. Im Falle einer Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung droht der Beschuldigten eine einjährige Haftstrafe.

